Schließt das "Grey Sloan Memorial Hospital" bald für immer seine Pforten? Am 27. September startet in den USA die 15. Staffel von Grey's Anatomy mit einigen neuen Gesichtern. Ellen Pompeo (48) spielt seit der ersten Folge der beliebten Fernsehserie die titelgebende Figur Meredith Grey. Erst im Januar hatte die Schauspielerin ihren Vertrag als TV-Ärztin verlängert. Jetzt heizt Ellen mit einem Interview allerdings die Gerüchteküche an: Kommt das Ende der Krankenhausserie doch schneller als gedacht?

In einem Gespräch mit Entertainment Weekly warf die 48-Jährige einen Blick in die Zukunft und deutete einen Abschied von ihrer Rolle an. "Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir alle Geschichten erzählt haben, die man erzählen kann", sagte sie. Und Ellens Charakter hat in all den Serienjahren – immerhin flimmert "Grey's Anatomny" bereits seit 2005 über die TV-Bildschirme – tatsächlich schon einiges erlebt: Von einem Amoklauf, einer Nahtod-Erfahrung, einem Flugzeugabsturz bis hin zum Tod von Merediths Mutter, Halbschwester und ihrer großen Liebe war alles dabei. Jetzt sehnt sich Ellen offenbar nach einer anderen Rolle: "Es wird Zeit, dass ich etwas Neues versuche. Ich wünsche mir auf jeden Fall eine Veränderung."

Vor ein paar Monaten hatte die Produzentin der Serie, Shonda Rhimes (48), in einem Gespräch mit Entertainment Weekly erklärt, "Grey's Anatomy" beenden zu wollen, sobald Ellen nicht mehr Teil des Casts sei. Doch vorerst können die Fans des Formats aufatmen: Bis zum Ende der 16. Staffel ist die Schauspielerin vertraglich an das Format gebunden. Bis 2020 dürften die Ärzte des "Grey Sloan Memorial Hospital" daher wohl weiterhin im OP stehen.

United Archives GmbH Derek Shepherd (Patrick Demsey) und Meredith Grey (Ellen Pompeo) bei "Grey's Anatomy"

Anzeige

Getty Images Ellen Pompeo bei der Premiere von "Das Zeiträtsel" in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Shonda Rhimes in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de