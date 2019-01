Sila Sahin-Radlinger (33) musste einiges vor der Geburt ihres ersten Kindes durchstehen! Am Montag ging die Personality-Doku 6 Mütter in die dritte Runde. Neben Anouschka Renzi (54), Jessica Stockmann (51), Sarah Kern (50), Elna Margret zu Bentheim und Steinfurt und Ute Lemper (55), gab auch Sila als frischgebackene Mama Einblicke in ihre Schwangerschaft. Jetzt verriet die Schauspielerin: Sie musste kurz vor der Entbindung in einem Hotel wohnen!

Zusammen mit ihrem Mann Samuel Sahin-Radlinger (26) wollte sie in ihre erste Eigentumswohnung ziehen. Ihr Vorhaben verlief jedoch nicht so reibungslos, wie es sich die Schauspielerin und der Fußballer vorstellten: “Wir dachten halt echt, wir gehen da rein, machen neue Wandfarbe ran und gut ist. Aber dem war nicht so", erinnerte sich die Berlinerin. Das Paar musste in der Wohnung einiges neu sanieren und hatte sogar mit Schimmel zu kämpfen. Deshalb war es für Sila vor allem aus gesundheitlichen Gründen unvermeidbar, kurz vor der Geburt in einem Hotel unterzukommen.

Auch der weitere Verlauf ihrer Schwangerschaft verlief nicht ganz wie geplant. Eigentlich wollte Sila ihr Baby in Berlin zur Welt bringen, bis sie in einem Flieger nach Norwegen Wehen bekam – ihr kleiner Sohnemann Elija erblickte dann im Land der Wikinger das Licht der Welt.

Instagram / samuelradlinger30 Sila und Samuel Sahin-Radlinger im Türkei-Urlaub

Instagram / diesilasahin Sila Sahins Sohn Elija

Instagram / samuelradlinger30 Sila und Samuel Sahin-Radlinger in Norwegen

