Sie hat es schon wieder getan! Amber Rose (35) war Stripperin, bevor sie unter anderem Model für Louis Vuitton wurde und Kanye West (41) kennenlernte. Durch die Beziehung zu dem Rapper und die Heirat mit Wiz Khalifa (31) schaffte sie den Durchbruch in der Showbranche. Ihre Markenzeichen sind der blonde Buzz Cut und Nacktfotos, mit denen Amber immer wieder die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt. Wie auch jetzt einmal mehr! In einem aktuellen Post zeigt sie sich wohl so nackt wie noch nie.

Auf dem Instagram-Foto kehrt Amber der Kamera ihre Rückseite zu. Lediglich ein Stückchen Stoff verhüllt ihre Oberschenkel. Sonst aber ist das Model splitterfasernackt und zeigt seinen Po wie auch eine Brust – inklusive Nippel! Dazu gibt's die Beschreibung "Pfirsichflaum". Der Schnappschuss wurde bisher fast 1,7 Millionen Mal gelikt, unter anderem von Sängerin Miley Cyrus (26).

Das Überraschende: Der Beitrag ist seit seiner Veröffentlichung am 9. Januar online – wurde bislang nicht zensiert oder gelöscht. Ein Grund dafür könnte sein, dass bei Amber "nur" die Nippel, aber keine Brustwarzen zu sehen sind. Denn das wäre ein No-Go für Instagram. Seit Jahren setzt sich die Ex von Kanye als Feministin für Frauenrechte ein und kämpft gegen Sexismus und Gewalt gegen Frauen – auch mit Nacktbildern.

Valerie Macon / Getty Images Amber Rose bei der "Hotel Transylvania 3"-Premiere

amberrose / Instagram Amber Rose, Instagram-Star

Instagram / amberrose Amber Rose, Schauspielerin

