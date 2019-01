Dramatisches Lagerfeuer-Geständnis von Sibylle Rauch (58)! In den 70ern feierte sie ihren Durchbruch in der Hit-Reihe "Eis am Stiel" – kurz darauf rutschte das Erotik-Sternchen in die Prostitution und Drogensucht ab. Im Dschungelcamp packte Sibylle jetzt über diese dunkle Zeit aus: Anfang der 2000er Jahre war das Geld weg und ihr fielen die Zähne aus – doch dann änderte ein Mann ihr Leben.

Im Gespräch mit Peter Orloff (74) schüttete die Porno-Darstellerin ihr Herz aus: Ihr Fan "Bussi Bär" habe ihr über die Runden geholfen. "Ich war so sehr darauf angewiesen, dass Hilfe kommt und plötzlich war Alexander da", gestand sie offen. "Er wollte, dass ich wieder aufstehe. Aber eben nicht immer auf der Basis Liebespaar mit Sex", erzählte die 58-Jährige. Er habe ihr innerhalb von zwei Monaten quasi ein neues Leben geschenkt und zahlte ihr sogar Zahnarztrechnungen, damit sie wieder schöne Zähne bekommt.

Auch ihre Brust-OP sollte der Erotik-Ikone wieder neues Selbstvertrauen schenken. Bei einer Bühnennummer geschah jedoch ein großes Unglück – eine Kettensäge schnitt ihr in Bauch und Brust. "Der Arzt, der es korrigiert hat, hat leider übersehen, dass der Schaden größer ist. Aber erst mal habe ich mich wohler gefühlt. Das Ding war fast so reingerutscht, in die Achselhöhle – schrecklich", erinnerte sich Sibylle im Camp.

