Die diesjährige Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist gerade mit der ersten Folge an den Start gegangen und schon herrscht dicke Luft im Dschungelcamp! Bastian Yotta (42) und Chris Töpperwien machen kein Geheimnis daraus, dass sie sich absolut nicht leiden können; dabei waren die beiden Auswanderer einst ziemlich dicke Kumpels. Ende vergangenen Jahres zerbrach ihre Freundschaft jedoch an einem Streit – aber was war eigentlich passiert?

Zu dem Zerwürfnis kam es im November 2018, nach den verheerenden Waldbränden in Kalifornien. Während der Katastrophe riefen sowohl Currywurst-King Chris als auch Motivations-Coach Yotta ihre Follower dazu auf, für die Opfer der Feuerkatastrophe zu spenden. Bastian jedoch nutzte die Gunst der Stunde, um für seine Kurse zu werben: Er bot seinen Fans Rabatte und versprach, die Einnahmen dem guten Zweck zukommen zu lassen. Das gefiel Chris überhaupt nicht: "Damit fordert er die Leute nicht zur direkten Spende auf, sondern bietet seine Dienstleistung an! Und will das Geld seiner Kunden dann angeblich spenden", klagte er gegenüber Bild.

Und was sagte der Beschuldigte damals zu den Vorwürfen? "Ich verstehe das Problem nicht. Wenn jemand einen Kurs erwirbt, geht der Betrag an die Charity", stellte der Protz-Millionär im Interview klar. Durch diese Aussage ließ sich Chris allerdings nicht besänftigen – im Gegenteil! Für ihn sei Bastis Aktion reine Geschäftemacherei. Dass sein ehemaliger BFF laut eigener Aussage 10.000 Dollar gespendet habe, wagt Chris ebenfalls zu bezweifeln.

