Er kann es einfach nicht fassen: In der heutigen Busch-Challenge traten Bastian Yotta (42) und Gisele Oppermann gemeinsam an, um mal wieder für Essen im Camp zu sorgen. Doch bei "Mitgehangen, Mitgefangen" trotteten die beiden ohne einen Stern zurück ins Dschungelcamp. Auf dem Weg dorthin platzte dem Selfmade-Milionär allerdings der Kragen: Bastian gab Gisele ganz allein die Schuld am Misslingen der Prüfung!

"Ich hätte echt gedacht, dass du es wenigstens probierst", begann der 42-Jährige auf die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin einzureden. Doch die Mutter einer Tochter wollte den Fehler nicht bei sich sehen. "Da muss man sich vielleicht fragen: 'Wie kann ich helfen'", unterstellte die 31-Jährige dem Mental-Coach unterschwellig das Versagen seiner Coaching-Leistung. Der Protz-King war bei diesen Worten außer sich: "Du hast versagt. Du ganz allein."

Der Fitness-Freak konnte sich dann einfach nicht mehr zurückhalten und polterte nur so drauf los. "Das ist nicht okay, wenn du es nicht probierst. Wer es nicht probiert, der ist ein Loser!", knallte Bastian Gisele knallhart an den Kopf.

MG RTL D Gisele Oppermann am fünften Dschungelcamp-Tag

MG RTL D Bastian Yotta und Gisele Oppermann bei der Dschungelprüfung am fünften Tag

MG RTL D Gisele Oppermann während der Prüfung am fünften Dschungelcamp-Tag

