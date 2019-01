Hängt der Segen im Hause Jenner tatsächlich schief?! Erst vor wenigen Tagen wurde gemunkelt, dass sich Kylie (21) und Kendall Jenner (23) permanent im Clinch befinden würden. Der Grund: Kendalls bisher so erfolgreiche Modelkarriere. Auf der anderen Seite wird Kylies Vermögen auf etwa 900 Millionen Dollar, und somit auf ein Vielfaches ihrer Schwester geschätzt. Obwohl also beide erfolgreich sind, sollen sie sich einander nichts gönnen. Jetzt reagierten die Schwestern erstmals auf die Gerüchte!

Eine Sprecherin des Jenner-Duos stellte gegenüber Standard Online klar: "Die Gerüchte sind absolut falsch!" Zusätzlich zu diesem Statement postete Kylie vor wenigen Tagen ein gemeinsames Foto von sich und ihrer Sis auf Instagram. Darauf posieren die beiden kniend vor einem weißem Hintergrund: Kendall ist ganz in schwarz gekleidet und schaut etwas ernst in die Kamera. Zu ihrer Rechten: Kylie ganz in weiß – die Hand um das Bein ihrer älteren Schwester geschmiegt. Den Social-Media-Beitrag kommentierte Kylie mit den Worten "Hallo Schwester".

Viele User zeigten sich erleichtert über die dargestellte Harmonie zwischen den beiden. Ein Follower kommentierte den Beitrag mit "Ihr seid so schön", ein anderer beschrieb die Schwestern als "Ying & Yang". Nimmt ihr Kylie und Kendall die Eintracht ab? Stimmt ab!

Instagram / kyliejenner Kendall und Kylie Jenner im Oktober 2018

Valerie Brooks/WENN Kendall und Kylie Jenner bei einer Golden Globes After Party

Aficionado Group / Splash News Kendall und Kylie Jenner in Beverly Hills

