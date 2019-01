Im sonnenverwöhnten Los Angeles war es zuletzt eher kühl und regnerisch. So nutzten Schauspielerin Mila Kunis (35) und ihr Ehemann Ashton Kutcher (40) einige Sonnenstrahlen, um mal wieder an die frische Luft zu kommen. Die Bilder zeigen das Promi-Paar auf einer breiten Allee, ihre beiden Kinder sind dieses Mal nicht mit von der Partie. Das Hollywood-Duo ist dabei so leger gekleidet, dass es beinahe nicht zu erkennen war!

Mila trägt auf den neusten Paparazzi-Aufnahmen über ihrem schwarzen Top ein graues Sweatshirt, dazu hat sie sich eine bequeme Jeans und Turnschuhe aus der Garderobe genommen. Sie scheint nur leicht geschminkt zu sein, ihr Haar fällt ihr offen über die Schultern. Ashton begnügt sich mit einem weißen T-Shirt – und einer Jeansjacke gegen die Kälte. Auch er kombiniert dazu bequemes Schuhwerk und eine Jeans. Aus Milas Gestik lässt sich deuten, dass sie ihrem Mann etwas zu erklären versucht, ohne dass der Inhalt für den Betrachter deutlich wird.

Ende 2018 kamen vermehrt Insider-Berichte auf, laut denen die Ehe von Mila und Ashton derzeit in einer Krise stecke. Die beiden hatten sich 1998 bei den Dreharbeiten für "Die wilden Siebziger" kennengelernt. Lange Zeit waren sie nur Freunde, begannen dann jedoch eine Affäre miteinander aus der 2012 dann eine echte Liebesbeziehung wurde.

P&P / MEGA Mila Kunis in L.A. 2019

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Mila Kunis und Ashton Kutcher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de