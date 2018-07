Mila Kunis (34) und Ashton Kutcher (40) gehören mittlerweile zu einem der absoluten Vorzeige-Pärchen in Hollywood. Seit rund 6 Jahren sind die zwei Turteltauben schon glücklich miteinander. Dabei war der Beginn ihrer Liebe doch eher turbulent, da der Two and a half Men-Darsteller sich damals erst kurz zuvor von seiner ersten Ehefrau Demi Moore (55) getrennt hatte. Und genau aus diesem Grund war die Mutter der "Die wilden Siebziger"-Schauspielerin auch zunächst total empört über die neue Beziehung ihrer Tochter.

Im Podcast Armchair Expert with Dax Shepard sprach Mila vor Kurzem ganz offen über die ersten Reaktionen auf ihre Liaison mit Ashton – inklusive die ihrer Mama. Während einer gemeinsamen Autofahrt sei sie damals mit der Sprache rausgerückt. Ich sagte 'Okay, halt dich fest, ich date Ashton Kutcher' und sie so 'Halt die Klappe' auf Russisch", erzählte der "Bad Moms"-Star im Gespräch. Sie vermutete, dass die Scheidung ihres Liebsten, die erst kurz zuvor in den Medien breitgetreten worden war, der Grund für die Aufregung ihrer Mom gewesen sei.

Doch mittlerweile ist das wohl längst vergessen. Mila und Ashton gaben sich im Jahr 2015 das Jawort. Die Geburt ihrer Tochter Wyatt Isabelle (3) im September 2014 und die ihres Sohnes Dimitri Portwood (1) im November 2016 machten das Familienglück der beiden perfekt. Seitdem schirmen die Leinwand-Stars ihr Privatleben weitestgehend von der Öffentlichkeit ab. Paarauftritte wie zuletzt beim Breakthrough Prize bekommen dadurch echten Seltenheitswert.

Ethan Miller/Getty Images for CinemaCon Mila Kunis bei einer Veranstaltung in Las Vegas, 2018

STRINGER/AFP/Getty Images Mila Kunis, Ashton Kutcher und ihre Kinder Dimitri und Wyatt bei der Schwimm-WM in Budapest

Jesse Grant/ Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis beim "Breakthrough Prize" in Kalifornien

