Tragischer Todesfall nach Award-Triumph: Eigentlich schwimmt Lady Gaga (32) gerade auf der Erfolgswelle. Am Sonntag fand im kalifornischen Santa Monica die 24. Verleihung der Critics' Choice Movie Awards statt. Die 32-Jährige wurde sowohl für ihren Filmsong "Shallow" als auch als beste Schauspielerin für ihre Rolle der Ally in "A Star Is Born" ausgezeichnet. Doch nur kurz nachdem sie die Bühne verlassen hatte, erfuhr Lady Gaga, dass ihr geliebtes Pferd Arabella im Sterben lag!

Gerade mal zwei Stunden nach der Verleihung teilte Lady Gaga die traurige Nachricht in den sozialen Netzwerken. "Ich eile jetzt zu ihr, um mich zu verabschieden", schrieb sie auf Twitter und erzählte von ihrer tiefen Verbindung zu ihrem Lieblingspferd. "Sie ist und war ein schönes Pferd. Unsere Seelen und Geister waren eins. Wenn sie Schmerzen hatte, ging es mir ebenso. Ich werde niemals die Momente vergessen, die wir miteinander geteilt haben."

"Ich bin so traurig", fügt Lady Gaga hinzu. "Aber ich wünsche mir, dass dein Schmerz aufhört und die Pforten des Himmels sich für dich öffnen." Mit den bewegenden Worten: "Ich liebe dich. Mein Mädchen, wo glaubst du, wirst du hingehen?", schließt die Sängerin den herzzerreißenden Tweet.

Instagram / ladygaga Lady Gaga und ihr Pferd

Getty Images Lady Gaga bei den Critics' Choice Awards im Januar 2019

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

