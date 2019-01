Vom Pech verfolgt! Auch Hollywood-Stars wie Hailey (22) und Justin Bieber (24) bleiben vor alltäglichen Problemen nicht verschont. Statt in ihrer Villa in Toluca Lake, wurde das frisch vermählte Paar jetzt eine Woche lang in einem naheliegenden Hotel in Beverly Hills gesichtet – und der Grund dafür ist kein erfreulicher: Justin und Hailey mussten aus ihrer geliebten 100.000 Dollar teuren Wohnung ausziehen!

Der Sänger und seine Model-Frau sollen sich aufgrund diverser Probleme gezwungen gesehen haben, ihr 6000 Quadratmeter großes Anliegen zu verlassen, verriet eine Quelle gegenüber TMZ. Nachdem die Poolheizung kaputtgegangen war, soll es Probleme mit der Klimaanlage und schließlich einen Rohrbruch gegeben haben. Das seien aber nicht die einzigen Baustellen: Das Paar soll schon im Dezember in das exklusive Hotel gezogen sein, nachdem die Sanitäranlagen im Haus angefangen hätten zu streiken. Ironischerweise waren die Biebers erst im Oktober in die teure Villa mit vier Schlaf- und sieben Badezimmern im mediterranen Stil eingezogen, um damit das Leben im Hotel zu vermeiden.

Das Ehepaar sei nun auf der Suche nach einer neuen Bleibe, wusste die Quelle weiter zu berichten. Ob die Schwierigkeiten mit ihrem Haus der Grund für die dicke Luft zwischen Hailey und Justin ist? In letzter Zeit wurden die beiden eher schlecht glaunt, statt wie üblich miteinander turtelnd abgelichtet.

Getty Images Hailey und Justin Bieber in New York City

WENN Justin Biebers Villa in der Nähe von Los Angeles

EROTEME.CO.UK / MEGA Justin und Hailey Bieber in London

