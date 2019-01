Hat Katherine Schwarzenegger (29) hellseherische Fähigkeiten? Die Blitz-Verlobung von Arnold Schwarzeneggers (71) Tochter und dem "Guardians of the Galaxy"-Star Chris Pratt (39) kam für viele überraschend. Die beiden fingen schließlich erst im Juni 2018 an sich zu daten – doch schon ein Jahr davor kam es bei einem Interview zu einer Andeutung, die jetzt für Furore sorgt. Denn Katherine könnte ihre Beziehung mit Chris geahnt haben.

Katherine war schon ein Jahr bevor sie ihren Verlobten kennen und lieben lernte in den "Avengers"-Star verschossen. Den Beweis liefert ein Interview mit dem amerikanischen Klatschportal Access vom August 2017. Die Moderatorin stellte sie vor die Wahl, wen sie am heißesten findet: Sie musste sich zwischen Chris Pratt, Chris Hemsworth (35) und Chris Evans (37) entscheiden. Zunächst fiel Katherines Wahl auf Chris Evans. Doch einen Moment später gab sie zu: "Eigentlich doch Chris Pratt. Er sieht in letzter Zeit ziemlich gut aus … und man weiß nie …", erklärte sie mit einem Lachen im Gesicht. Ein Indiz für ihre bevorstehende Beziehung?

Mittlerweile ist das Paar verlobt und sogar Chris Pratts Ex-Frau und Mutter ihres gemeinsamen Sohnes Jack, Anna Faris (42), freut sich für die beiden. Auf Instagram beglückwünscht sie die Turteltauben mit den Worten: "Ich bin so glücklich für euch beide! Gratuliere!"

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Snorlax/Marksman/MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt in Disneyland

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt nach dem Frühstück mit Papa Arnold

