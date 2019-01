Nach der Rückkehr blüht ihr Ärger! Seit vergangenem Freitag sitzt Evelyn Burdecki (30) mit elf weiteren Promis im Dschungelcamp. Während sich das ehemalige Bachelor-Babe in Down Under vor allem mit Ex-Lover Domenico De Cicco (35) rumschlagen muss, steckt im Briefkasten der 30-Jährigen sicher schon ein unangenehmes Schreiben. Wegen eines Verkehrsdeliktes im Mai 2018 hat das Amtsgericht Düsseldorf Evelyn zu einer Geldstrafe verurteilt!

Die Busch-Insassin ist eine Wiederholungstäterin. Wie Bild berichtet, soll sie bereits elf Eintragungen haben, unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer. Schon zweimal musste die Influencerin in der Vergangenheit ihren Führerschein abgeben. Dieses Mal kommt sie mit einem Bußgeld, das von 55 auf 160 Euro erhöht wurde, davon. Vor acht Monaten war die Quasselstrippe mit einem Handy am Steuer erwischt worden. Ein eingelegter Einspruch wurde abgelehnt. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Evelyns Anwalt Frank Rüdiger Baatz versuchte, das Verhalten seiner Mandantin zu entschuldigen. Das TV-Sternchen habe das Telefon als Navigationsgerät nutzen wollen: "Sie hat das nicht so richtig gepeilt, dass das verboten ist. Ich habe mir letzte Nacht das Dschungelcamp angeschaut. Sie ist zwar sehr hübsch, aber nicht die Hellste." Die Rheinländerin sei auf ihre Fahrerlaubnis angewiesen, um Jobs wahrnehmen zu können und damit Geld zu verdienen: "Sie ist kein Star, sondern ein Starlet, ein Viertel-Promi", meinte ihr Rechtsbeistand.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki, Ex-Promi BB-Kandidatin

Becher/WENN.com Evelyn Burdecki, TV-Star

Becher/WENN.com Evelyn Burdecki beim AEZ-Midnight-Shopping-Event in Hamburg 2018

