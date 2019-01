Bringen sich Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) mit ihrem Umzug auf Schloss Windsor etwa in Gefahr? Die werdenden Eltern wohnen bisher noch – zusammen mit Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) – im Kensington Palace. Damit soll aber bald Schluss sein: Harrys und Meghans kleine Familie wird in Zukunft in einem kleinen Cottage in Windsor leben. Die Umzugspläne des königlichen Paares könnten aber jetzt zum ernsthaften Sicherheitsproblem werden!

Wie die Zeitung Mirror berichtet, herrscht beim königlichen Security-Team wohl zurzeit Personalmangel. Scotland Yard soll nämlich Probleme damit haben, rechtzeitig zum Umzug genug qualifizierte Sicherheitsbeamte zu finden, die den Prinzen und die Herzogin in ihrem neuen Zuhause beschützen können. "Es ist eine große Aufgabe, ein Team zusammenzustellen, das eng mit Mitgliedern aus der Königsfamilie zusammenarbeiten kann. Man kann sagen, dass das eine echte Herausforderung ist", verriet ein Insider. Für die erste Zeit könnte eine Abteilung Scotland Yards einige Wachleute stellen – eine dauerhafte Lösung sei das allerdings nicht.

Dabei ist Meghans Security-Team zurzeit ohnehin nicht voll besetzt. Erst vor wenigen Tagen kündigte bereits ihr Bodyguard nach nur sechs Monaten im Dienst – und offenbar will sich auch hier einfach kein adäquater Nachfolger finden lassen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Birkenhead

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry nach ihrer Hochzeit 2018

UPPA/face to face Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2017

