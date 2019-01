Jetzt zieht Herzogin Kate (37) nach! Am vergangenen Donnerstag hatte ihre schwangere Schwägerin Herzogin Meghan (37) ihren allerersten öffentlichen Auftritt im neuen Jahr. Die ehemalige Suits-Darstellerin besuchte die Zentrale der Wohltätigkeitsorganisation "Smart Works" in London. In einem schicken schwarzen Umstandskleid samt beigem Mantel von Oscar de la Renta (✝82) sonnte sich die werdende Mama im Blitzlichtgewitter der Paparazzi. Jetzt feierte auch die Göttergattin von Prinz William (36) ihr Termin-Debüt für 2019 – und zwar deutlich legerer als Meghan!

Am Dienstagnachmittag besuchte die 37-Jährige den Islington Community Garden in der britischen Hauptstadt, der von Gemeindemitgliedern und Hobbygärtnern instand gehalten wird. Dass auch sie selbst einen grünen Daumen hat – daraus machtet Kate noch nie ein Geheimnis! Passend zum Anlass hatte sie sich für einen lockeren Freizeit-Look entschieden, bestehend aus einer dünnen kakifarbenen Jacke sowie engen Skinny-Jeans in Olivgrün. Ihre Haare trug die Herzogin dazu offen und gewellt – das volle Kontrastprogramm zu Meghans elegantem Outfit.

Als Letztere während ihres ersten 2019-Termins im britischen Birkenhead zu Gast war, soll sie ausgeplaudert haben, in welchem Monat sie schwanger sei. Wie Daily Mail berichtete, hielt Meghan mit einigen Fans einen Plausch über die kommenden Monate ihrer Schwangerschaft und soll dabei ganz beiläufig erwähnt haben, dass sie im sechsten Monat sei und ihr Baby voraussichtlich im April das Licht der Welt erblicken werde.

