Ist ihr Traum vom Sieg schon nach zwei Shows geplatzt? Sarah Lombardi (26) ist eine von acht Kandidatinnen, die derzeit bei Dancing on Ice um den Titel kämpfen. Monatelang hatte sich die Sängerin mit ihrem Partner Joti Polizoakis (23) vorbereitet und konnte die Juroren und die Zuschauer in den ersten beiden Folgen begeistern. Jetzt droht ihr das Aus, denn die Sängerin ist verletzt. Eine endgültige Entscheidung über ihre weitere Teilnahme steht bisher aus, doch Sarah will nicht aufgeben. Sie gibt ihren Fans unter Tränen ein Versprechen!

In ihrer Instagram-Story versagt der 26-Jährigen beinahe die Stimme. Die Situation und das mögliche Ende ihrer Teilnahme machen ihr sichtlich zu schaffen. Sie sei sehr traurig, da ihr das Format bisher so großen Spaß gemacht habe: "Ich versuche es zu verdrängen. Ihr habt es mitbekommen, dass ich mich an der Hüfte verletzt habe. Das ist wie der schlimmste Albtraum." Beim Training am Dienstag habe Sarah gemerkt, dass es einfach nicht mehr weitergehe.

Am Donnerstag soll eine Untersuchung beim Orthopäden Klarheit schaffen, noch ist Sarah guter Dinge: "Ich habe mir versprochen und das verspreche ich auch euch, dass ich bis zum letzten Moment die Hoffnung nicht aufgebe, weil ich eine Kämpferin und stark bin." Die Sendung habe der Kölnerin emotional sehr gut getan, sie sei mit vollem Herzen dabei gewesen.

Hauter,Katrin / ActionPress Sarah Lombardi bei "Dancing on Ice" 2019

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice" 2019

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Joti Polizoakis und Sarah Lombardi in der zweiten "Dancing on Ice"-Show 2019

