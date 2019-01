Bei diesem Auftritt hatte Herzogin Meghan (37) die kleine Prinzessin Charlotte (3) direkt bei sich – wenn auch nicht physisch. Beim Besuch einer Wohltätigkeitsorganisation für Hunde sorgte die schwangere Royal-Lady jetzt für wilde Verschwörungstheorien. So meinen einige britische Medien bei genauerer Betrachtung von Meghans Beinen eine Eingebung gehabt zu haben: Auf ihrer linken Kniescheibe soll das Gesicht von Prinzessin Charlotte zu sehen gewesen sein.

Normalerweise schreibt die königliche Etikette vor, dass die weiblichen Royals bei offiziellen Terminen Röcke oder Kleider tragen, die unterhalb der Knie enden. Das Outfit der ehemaligen Schauspielerin gab jedoch den Blick auf die Kniescheiben frei, sodass diese offenbar besonders unter die Lupe genommen wurden. Und dabei wurde nun eine mysteriös anmutende Entdeckung gemacht: So berichtete das britische Boulevardblatt The Sun, dass auf dem linken Knie das Konterfei von Meghans Nichte, der kleinen Prinzessin Charlotte, zu gewesen sehen sei.

Doch auch wegen ihrer Outfit-Wahl zog die 37-jährige Frau von Prinz Harry (34) bei ihrem Termin in London die Aufmerksamkeit auf sich. Sie präsentierte sich in einem Mix aus preiswert und teuer, hatte zu einem günstigen H&M-Kleid einen Armani-Mantel kombiniert. Was meint ihr, ist in der Kniescheibe von Herzogin Meghan wirklich das Gesicht der kleinen Charlotte zu sehen? Stimmt in der Umfrage ab!

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan in London

James Whatling / MEGA Prinzessin Charlotte vor dem Schloss Windsor

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Birkenhead

