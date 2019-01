Gisele Oppermann im absoluten Höhenflug! Nachdem das Model bei der gestrigen Dschungelprüfung mit Bastian Yotta (42) vier Sterne abgeräumt hatte und der Muskelprotz komplett leer ausgegangen war, freute sich die brünette Beauty über ihren Erfolg. Wenn es nach den Zuschauern des Dschungelcamps geht, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Die sind nämlich ziemlich genervt von der überheblichen Gisele und ließen ihrer Wut freien Lauf.

Auf Twitter bekam Gisele dann auch gleich die Quittung für ihren Hochmut. "Ach Gisele, Hochmut und so... Sich mit vier Sternen nach so einer banalen Prüfung zu brüsten, aber davor zweimal ne Nullnummer hingelegt", äußerte sich ein User ziemlich aufgebracht. Auch ein anderer Zuschauer fand klare Worte: "Gisele ist in keiner Position, sich jetzt so abfällig über Bastian lustig zu machen. Schon gar nicht nach der gestrigen Prüfung."

Bei der gestrigen Prüfung im australischen Busch konnte der Selfmade-Millionär nämlich nicht einen Stern fangen – Gisele hingegen schaffte es, sogar vier festzuhalten. Nach der erfolgreichen Prüfung ließ die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihrer Wut über ihren Mitstreiter dann freien Lauf und wetterte gegen Bastian: "Du machst mir immer Mut und machst auf Riesenmacker. Du hast eine Riesen-Hand und fängst keine Sterne." Zurück im Camp verkündete sie dann: "Ich habe vier Sterne für uns gesammelt. Bastian keine."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann und Bastian Yotta in der Dschungelprüfung "Spülhöhle"

MG RTL D Gisele Oppermann und Bastian Yotta bei der Dschungelprüfung "Spülhölle"

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann und Bastian Yotta im Dschungelcamp

