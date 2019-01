Zac (31) und Dylan Efron (26) zeigen ihr Sixpack im Doppelpack! Cabo San Lucas, am südlichsten Zipfel Mexikos, gehört wohl zu den sonnigsten Orten der Welt. Kein Wunder also, dass sich die Küstenstadt zu einem Urlaubs-Hotspot für die Stars und Sternchen entwickelt hat. Aktuell sonnen sich dort auch High School Musical-Leckerbissen Zac und sein Bruder Dylan – und sorgen damit für einige heiße Paparazzi-Aufnahmen!

Fotografen lichteten die beiden gut gebauten Geschwister vor ihrem Feriendomizil ab. Die beiden schossen gerade ein paar Fotos. Aber nicht etwa ihre Beschäftigung sorgte für das spontane Blitzlichtgewitter: Nur in Badehose bekleidet präsentierten die Jungs ihre unglaublich definierten Sixpacks! Auf Zacs Instagram-Account kann man den gut gestählten Oberkörper des Baywatch-Stars noch einmal aus nächster Nähe betrachten: Ein Video des Schauspielers zeigt ihn dort oben ohne beim Golf-Abschlag. Bei den Fans kam so viel nackte Haut richtig gut an: "Baby, siehst du lecker aus!" war nur einer der lobenden Kommentare.

Der Hollywood-Hottie hatte im neuen Jahr bereits für Schlagzeilen mit seinem Look gesorgt. Dabei ging es allerdings nicht um sein beeindruckendes Sixpack, sondern um seine neue Haarfarbe. Blond statt Braun lautet offenbar seine Devise fürs neue Jahr – denn der 31-Jährige trägt nun eine wasserstoffblonde Frisur!

MEGA Zac Efron im Mexiko-Urlaub, Januar 2019

Instagram / zacefron Zac Efron mit Mega-Sixpack in Mexiko

Instagram / zacefron Zac Efron, Hollywood-Star

