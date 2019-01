War ihre Beziehung echt oder war doch am Ende alles nur Show? Seit fünf Tagen ist das Ex-Bachelor in Paradise-Traumpaar Evelyn Burdecki (30) und Domenico De Cicco (35) im Dschungelcamp – am Dienstag flogen zwischen den beiden zum ersten Mal so richtig die Fetzen. Was die Trennung der beiden Turteltauben angeht, haben viele Zuschauer ihre ganz eigene Meinung. Jetzt äußert sich Ex-Bachelorette-Kandidat Johannes Haller (31) zum Evelyn-Domenico-Drama.

In Bezug auf seinen Reality-TV-Kollegen Domenico hat Johannes gemischte Gefühle. "Ich schätze Domenico wirklich sehr – was mich aber enttäuscht hat, ist, dass er bereits während der Teilnahme von 'Bachelor in Paradise' wusste, dass er ein Kind erwartet. Ich glaube, für die Mutter seines Kindes war nicht klar, dass die Beziehung zu Ende ist", erklärte er im Interview mit Promiflash. Dennoch kamen sich der Halb-Italiener und die Blondine während ihrer "Bachelor in Paradise"-Teilnahme näher. "Ich glaube, keiner der beiden hat daran geglaubt, dass sie sich wirklich ineinander verlieben würden. Ich denke, dass diese Liebe echt war!", so Johannes.

Trotzdem habe Domenico einen Fehler gemacht: Er habe nicht den Mut gehabt, mit Evelyn nach dem Ende der Drehzeit reinen Tisch zu machen. Vermutlich habe ihm dafür die Bedenkzeit gefehlt – auf der anderen Seite habe er auch ein guter Vater sein wollen. "Ich finde es total lobenswert, dass er seine damalige große Liebe Evelyn aufgegeben hat, um ein guter Vater zu sein und dem Kind eine gute Familie zu geben", gab Johannes gegenüber Promiflash zu verstehen. Und was sagt er zu Evelyn? "Ob Evelyn jetzt sechs Männer oder 600 Männer gedatet hat, spielt für mich keine Rolle, denn sie war oder ist Single. Wer Single ist, darf es handhaben, wie er möchte."

Getty Images Domenico de Cicco und Evelyn Burdecki im Juli 2018

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco

