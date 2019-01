Schmerzhafte Zeit für einen Royal! Anfang der 70er-Jahre hatte Prinz Charles (70) die junge Camilla gedatet, er galt als schwer verliebt. Doch die Britin wurde vom Königshaus nicht als geeignete Braut für den Thronfolger akzeptiert, er sollte sich eine andere Frau suchen. Während seiner Zeit bei der Royal Navy erhielt Charles dann einen Brief von seiner einstigen Freundin, der ihm das Herz brach.

In dem Schreiben vom März 1973 offenbarte Camilla ihm eine Schocknachricht. "Als Charles Tausende von Kilometern entfernt war, bat Andrew Parker Bowles Camilla, ihn zu heiraten, und sie stimmte zu", verriet die royale Biografin Penny Junor in ihrem Buch The Duchess: The Untold Story. Der Brief soll dem Prinzen das Herz gebrochen haben. Er schrieb daraufhin "verzweifelte Briefe an seine Liebste", so die Biografin weiter.

"Besonders grausam schien ihm dabei zu sein, schrieb er in einem Brief, dass das Schicksal nach einer ‘solch glückseligen, friedlichen und glücklichen Beziehung' bestimmt hatte, dass sie nur sechs Monate dauern sollte", beschreibt die Autorin den damaligen Kummer von Charles. So ging Camilla die Ehe mit Andrew ein, der Prince of Wales heiratete 1981 Diana (✝36). Doch der Schmerz über Camillas Liebe zu einem anderen sollte für Charles ein Ende finden: Nur ein Jahr nach Camillas Scheidung von Andrew folgte auch die des Prinzen von Diana. Charles und Camilla heirateten schließlich 2005.

Getty Images Prinz Charles an Weihnachten 2018

Anzeige

REX FEATURES LTD. Prinz Charles und Prinzessin Diana nach der Geburt von Prinz Harry, 1984

Anzeige

Matt Porteous for The Royal Family Prinz Charles und Herzogin Camilla auf dem Motiv ihrer offiziellen Weihnachtskarte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de