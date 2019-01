Doreen Dietel (44) zeigt sich jetzt von ihrer ganz verletzlichen Seite! Es ist Tag acht im Dschungelcamp und mittlerweile dürften sich die zwölf Promis aufs Gründlichste beschnuppert haben. Es ist also längst an der Zeit, das eigene Gefühlsleben vor den Busch-Mitbewohnern auszubreiten. Ja, es wird emotional im Dschungel: Die sonst so toughe Doreen offenbart Kollegin Leila Lowfire (25), warum sie so gerne den Thron besteigen würde – und der Grund ist, na klar, die Liebe!

Doreen und Leila halten in der Nacht das Lagerfeuer am Flackern und – weil dabei sonst nicht so viel passiert – unterhalten sich die zwei Frauen über die wirklich wichtigen Dinge im Leben: Doreens verlorene Beziehung! Für ihren Ex-Partner Tobias wolle sie nun zu gerne die Krone mit nach Hause bringen – um ihn stolz zu machen. Seit einigen Monaten liegt ihr gemeinsames Leben zum Vater ihres Kindes auf Eis – weil sie Tobis Liebe manchmal einfach nicht annehmen könne. “Tobi ist der Mann meines Kindes und der beste Mensch auf der ganzen Welt!”, erklärt die Blondine. “Vielleicht will ich auch, dass er das hier sieht, dass ich ihn noch liebe, dass ich gemerkt habe, dass ich scheiße gebaut habe.”

Oftmals sage sie "doofe Sachen" zu ihm, habe ihm wehgetan. Auch wenn Leila vergeblich versucht, Doreen aus ihrem Depri-Loch rauszuholen, versinkt die Schauspielerin weiter in ihrer Melancholie und macht ein schreckliches Geständnis: Wäre Tobi nicht gewesen, hätte sie ihr gemeinsames Kind abgetrieben! “Ich habe niemals an Kinder gedacht, hatte auch nicht das Alter, das angemessen war. Tobi hat gesagt, er will das Kind!” Die Schwangerschaft sei letztendlich die schönste Zeit in ihrem Leben gewesen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TV NOW Doreen Dietel am Dschungel-Lagerfeuer

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Doreen Dietel im Dschungelcamp 2019

TV NOW Doreen Dietel und Leila Lowfire im Dschungelcamp 2019

