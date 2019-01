Ob die anwesenden Influencer wohl wussten, dass Anelia Janeva in ihrer Reihe saß? Erst im Dezember vergangenen Jahres war der Name der Tänzerin durch die Trennung von Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) ins Licht der Öffentlichkeit gerückt – denn ihr ehemaliger Verlobter Thomas Seitel ist Medienberichten zufolge der neue Mann an der Seite der Schlagerkönigin. Anelia hielt sich nach den Gerüchten um einen angeblichen Rosenkrieg eher bedeckt – jetzt zeigte sich der Lockenkopf aber erstmals nach den Schlagzeilen bei einem großen Event!

Fotografen erwischten die ehemalige Tour-Fotografin von Helene in der ersten Reihe der Fashion Show des Kosmetik-Riesen Maybelline während der Fashion Week in Berlin. In einer lässigen Kombination aus einem schwarzen Rollkragen-Shirt und einer weiß-schwarz-gestreiften Hose verfolgte die Rothaarige die Auftritte der Models – und war dabei sogar in prominenter Gesellschaft: Neben Ex-Bachelor Sebastian Pannek (32) und Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Carina Zavline teilte die Stylistin sich die Front Row mit dem ehemaligen Rosenkavalier Leonard Freier (33) und seiner Frau Caona.

Ob Anelia sich mit ihrem Show-Besuch von ihrem aktuellen Herzschmerz ablenken wollte? Wie Freunde der Künstlerin zuletzt gegenüber Bunte berichteten, soll die Maskenbildnerin nach dem Liebes-Aus jedenfalls ziemlich gelitten haben: "In den ersten Wochen hat Anelia bitterlich geweint!", hieß es aus ihrem Umfeld.

