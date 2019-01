Herzogin Kate (37) ist nicht nur Prinz Williams (36) Ehefrau, liebevolle Dreifach-Mama und mittlerweile auch absolute Stil-Ikone am britischen Hof – sie ist auch noch wunderbar bodenständig. Wie immer wieder auffällt, und von den britischen Medien betont wird, trägt die 37-Jährige ihre Kleidung sehr gerne mehr als nur ein Mal. Auch an den Traum in Violett, in dem Kate jetzt zu einem Opernbesuch erschien, können sich eingefleischte Royal-Liebhaber sicherlich noch erinnern!

In einem strahlenden, magentafarbenen Ensemble stattete Kate der Kostümabteilung des Royal Opera House einen Besuch ab. Besonders habe sie sich dabei für die Herstellung und Verarbeitung der Stoffe interessiert, wie der Mirror berichtet. Ihren Oscar-De-La-Renta-Zweiteiler hat die Herzogin bereits im Februar 2017 bei einer Gesundheitskonferenz getragen. Bei ihrem jetzigen Besuch kombinierte sie das stilvolle Teil mit einer blickdichten schwarzen Strumpfhose, einer unauffälligen schwarzen Tasche und mittelhohen Pumps – ebenfalls in Schwarz, allerdings mit einem goldenen Eyecatcher an der Spitze. Mit sonstigen Accessoires hielt sich Kate zurück und ließ so die leuchtende Farbe des Outfits für sich sprechen.

Wie eine Mitarbeiterin im Kensington Palace verriet, sei die Textilindustrie unter anderem von großem Interesse für Kate. Schließlich habe ihr Ur-Ur-Großvater, Francis Martineau Lupton, früher eine Mühle besessen und die Textilmanufaktur der Familie, William Lupton & Company, mit seinen drei Brüdern erfolgreich geleitet.

Getty Images Herzogin Kate im Royal Opera House in London

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate in London

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Royal Opera House in London

Anzeige

Was sagt ihr zu Kates Violett-Look? Total schön! Nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de