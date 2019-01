Erst vor wenigen Tagen ließ Felix van Deventer (22) die Bombe in der diesjährigen Ausgabe von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! platzen: Der GZSZ-Star und seine Freundin erwarten ihre erstes gemeinsames Kind. An Tag neun im australischen Busch überkommt es den Schauspieler komplett: Felix ist von seiner anstehenden Vaterrolle und der Liebe zu seiner Freundin derartig überwältigt, dass er vor laufenden Kameras in Tränen ausbricht!

"Dieses Gefühl kann ich gar nicht beschreiben, ich werde Papa", gesteht der Berliner. Besonders als er von der Mutter seines ungeborenen Kindes, Antje Zinnow, spricht, überkommt es den Star des Kollekiez vollständig. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich eine Frau so lieben kann", offenbart Felix seine Gefühle im Dschungeltelefon und lässt seinen Tränen freien Lauf.

Aktuell sei der Camper der glücklichste Mensch auf der Welt. Und einer Sache ist sich Felix absolut sicher: "Ich werde der coolste Daddy auf der Welt!" Seiner Liebsten auf dem heimischen Sofa richtet er noch aus, wie sehr er sie liebt und bittet sie, "ihr kleines Würmchen" von ihm zu streicheln.

Instagram / antjezinnow Antje Zinnow und Felix van Deventer

MG RTL D Felix van Deventer und Domenico De Cicco im Dschungelcamp 2019, Tag vier

MG RTL D / Arya Shirazi Felix van Deventer, Schauspieler

