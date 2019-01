Im Rahmen der "10 Year Challenge", die vor Kurzem in den sozialen Medien einen absoluten Hype ausgelöst hat, beweist Jessica Simpson (38), dass sie Humor hat. Statt wie viele andere Prominente ein aktuelles Porträtfoto neben ein Bild von vor zehn Jahren zu stellen, hat sich die Sängerin dazu entschlossen, ihren Tretern einen Throwback-Moment zu gönnen. Damit machte sich Jessica über ihre eigenen Schwanger-Füße lustig!

Die amerikanische Pop-Musikerin ist derzeit zum dritten Mal schwanger und hat offenbar mit stark geschwollenen Gliedmaßen zu kämpfen, wie ein Schnappschuss auf Instagram beweist. Das Foto, welches sie ihrem kräftigen linken Fuß gegenüberstellt, zeigt Jessicas Beine vor zehn Jahren: durchtrainiert in kurzen Shorts und vor allem in hohen Plateau-Sandalen – Schuhe, von denen die Sängerin derzeit nur träumen kann. Einen Kommentar spart sich die 38-Jährige zur Collage. Andere US-Promis wie Comedian Nikki Glaser oder Reality-Star Snooki (31) feierten die Blondine in den Kommentaren für ihren lustigen Post.

Dabei scheint das Problem mit den geschwollenen Beinen für die schwangere Jessica ernst zu sein. Erst in der vergangenen Woche postete sie ein Pic von der Schwellung auf ihrem Social-Media-Profil und bat ihre Follower mit den Worten "Irgendwelche Mittel?! Hilfe!" um Rat.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson zeigt ihre Füße im Rahmen der "10 Year Challenge"

Anzeige

LK/ WENN Jessica Simpson, Oktober 2018

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de