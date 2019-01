Für Domenico De Cicco (35) heißt es: aus der Traum von der Dschungelkrone und den verlockenden 100.000 Euro Preisgeld! An Tag acht im Dschungelcamp konnten die Zuschauer erstmals einen der zwölf Busch-Bewohnern aus ihrer bescheidenen Urwald-Behausung hinauswählen – die Wahl fiel ausgerechnet auf den einstigen Bachelorette-Boy aus Linsengericht. Doch hätte er mit seinem Rauswurf gerechnet? Im Promiflash-Interview stand er nun Rede und Antwort!

Der Schock sitzt nach wie vor tief bei dem Ex von Busch-Blondine Evelyn Burdecki (30): "Ich bin überrascht, dass ich als Allererster rausgeflogen bin, weil sich das Ganze im Camp irgendwie anders angefühlt hat als das, was die Zuschauer dann am Ende gesehen haben", gestand er sichtlich aufgewühlt gegenüber Promiflash. Ob die mangelnde Gunst des Publikums wohl auch mit dem Drama um seine Verlossene zu tun hat? "Ich kann mir einfach gut vorstellen, dass das Thema Evelyn ein Riesenfaktor war. Aber ich wollte das Ganze auch nicht in der Öffentlichkeit klären. Sie hat mich halt dazu gedrängt, es zu tun", erläuterte er weiter. Sie seien am Ende auch eigentlich ganz gut miteinander umgegangen, aber leider sei das nicht gezeigt worden.

Für welchen Pritschenwärmer es sich wohl als nächstes ausgedschungelt haben wird? Laut der Promiflash-Umfrage könnte es für den Zitterkandidaten von gestern, Tommi Piper (77) eng werden. Auch die ehemalige Porno-Darstellerin Sibylle Rauch (58) liegt auf der Beliebtheitsskala der Leser nicht wirklich weit vorne.

