Harte Vorwürfe gegen den Bachelor! In der dritten Folge der diesjährigen Kuppelshow-Staffel war ganz schön was los: Gleich zwei Frauen erkannten, dass sie in Andrej Mangold (32) nicht die große Liebe finden. Sowohl Luisa Haimann als auch Nathalie Zengin zogen freiwillig noch vor der Rosenvergabe die Reißleine. Letztere verriet nun auch den Grund für ihren Abgang: Sie glaubt, dass Andrej nicht wirklich auf der Suche nach einer wahren Beziehung ist!

Nathalie war in der Bachelor-After-Show Jetzt reden die Frauen zu Gast. Auf die Frage, ob ein weiteres Date mit dem Basketballer noch etwas an ihrer Entscheidung hätte ändern können, hatte die Brünette eine klare Antwort: "Es wäre egal, welches Date es gewesen wäre. Es fällt auch schwer, das zu sagen: Ich will es ihm nicht unterstellen, aber ich glaube, dass er es nicht ernst meint." Sie sei sich sehr wohl darüber bewusst, dass dies harte Anschuldigungen seien, ihr Bauchgefühl sage ihr aber, dass sich der Rosenkavalier durch den TV-Auftritt nur selber profilieren will.

Doch damit nicht genug! Nathalie ist sogar davon überzeugt, dass Andrej Interesse an einer ganz anderen Frau habe – die gerade nicht in der Ladys-Villa wohnt: "Ich habe das Gefühl, dass er in ein paar Monaten wahrscheinlich wieder zu seiner Ex-Freundin geht." Dafür habe sie auch eindeutige Anhaltspunkte: "Die Ex-Freundinnen waren auch ein großes Thema. Das war bei jedem Date ein Thema und ich finde, das ist einfach ein Unding."

