Das Lachen lassen sich seine Kinder nicht nehmen! Wenige Wochen vor Weihnachten verstarb Jens Büchner (✝49) völlig überraschend an den Folgen seiner Lungenkrebs-Erkrankung. Zurück ließ der Kultauswanderer nicht nur seine Frau Daniela (40) und ihre Kinder, sondern auch seine eigenen Sprösslinge und die gemeinsamen Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya. Pünktlich zum Dschungelcamp, einem Format, das der Reality-Star liebte und von dem er auch selbst ein Teil war, erinnert sein jüngster Sohn jetzt an seinen verstorbenen Papa.

Seit Ende November postete Danni nichts mehr auf Instagram, in ihrer Story bot sie dennoch hin und wieder kleine Einblicke. So auch jetzt: Sie veröffentlicht ein niedliches Video von ihrem Sohn Diego, der angezogen mit dem T-Shirt seines Vaters strahlend tanzt. Auf dem Kleidungsstück prangt der Schriftzug "Dschungelkönig 2017". Zwar hatte Jens damals in Wahrheit nur den sechsten Platz belegt, den Support seiner Familie hatte er aber trotzdem sicher.

Der Todestag des allseits beliebten Wahl-Mallorquiners ist inzwischen schon mehr als zwei Monate her. Auch dazu meldete sich Danni vor wenigen Tagen in ihrer Story. "Heute vor zwei Monaten ist unsere Welt zerbrochen. Ich vermisse dich so", schrieb sie zu einem Bild ihrer Zwillinge.

