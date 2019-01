Dieser Kandidat sorgte für große Verwirrung! Am Samstagabend probierte Philipp Kanjo sein Glück vor der Jury von Deutschland sucht den Superstar. Ganz spontan kam er zum Casting am Bodensee und gab mit "Ein Stern" von DJ Ötzi (48) und Nik P. (56) sein Gesangstalent zum Besten. Was die Zuschauer jedoch viel mehr interessierte: Ist er der verschollene Bruder der Ehrlich Brothers?

Auf Twitter waren sich die Beobachter von DSDS einig: Der Show-Teilnehmer sieht den Zauber-Brüdern Andreas und Christian Ehrlich zum Verwechseln ähnlich. "Wusste gar nicht, dass es noch einen dritten Ehrlich Brother gibt", "Der dritte Ehrlich Brother" und "Haben die Ehrlich-Brothers einen dritten geheimen Zwilling?", hieß es in den zahlreichen Tweets.

Andere User wiederum sahen in dem Schlager-Sympathisanten eher Chris Töpperwien (44). "Blaue Brille und er ist der Currywurst-Mann", lautete ein Tweet. Aussehen hin oder her – am Ende konnte Philipp mit seiner Gesangsdarbietung ganz schön punkten und räumte mit Bravour einen Recall-Zettel ab.

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Stefan Gregorowius Philipp Kanjo beim DSDS-Casting

Andreas Rentz / Getty Images Die Ehrlich Brothers beim Bambi 2017

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, "Goodbye Deutschland"-Kandidat

