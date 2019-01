Am vierten Tag bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! ließ Felix van Deventer (22) in einem fast schon heimlichen Gespräch die Baby-Bombe platzen: Seine Freundin Antje Zinnow ist in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Kindes. Dass der Bald-Papa sein Glück kaum fassen kann, machte er unter Tränen am Lagerfeuer deutlich – und verriet dabei neue Details zur Schwangerschaft!

Sichtlich gerührt und überwältigt von der anstehenden Vaterrolle verriet der GZSZ-Star: "Heute kann ich es sagen, am 17.07. ist Stichtag. Sie ist schon in der 16. Woche!" Besser gehe es nicht – die Schwangerschaft sei genau das, was er sich gewünscht habe. "Ich bin der glücklichste Mensch der Welt", gab der 22-Jährige unter Tränen zu verstehen.

Das Geschlecht des Babys wisse er noch nicht – allerdings wünsche er sich ein Mädchen: "So eine kleine Prinzessin will ich haben." Und die will er dann mit Geschenken verwöhnen.

