Ihre Rolle hatte sie total verändert! Seit Weihnachten kann man Nicole Kidman (51) in den USA im Film "Destroyer" im Kino sehen. Darin spielt sie LAPD-Detective Erin Bell, die früher undercover in einer Gang ermittelte und nun den Anführer zur Strecke bringen will. Für diese Rolle musste sich Nicole optisch stark verändern – normal für die Schauspielerin. Ihr Ehemann Keith Urban (51) hingegen war von der Verwandlung richtig überrascht!

"Ich glaube, er war schockiert", sagte Nicole Entertainment Tonight am vergangenen Wochenende. "Die Zuschauer auch, was fantastisch ist. Ich meine, das war etwas, was wir versucht hatten, zu kreieren: eine komplett andere Person zu schaffen. Und das ist, was ich immer versuche, eine andere Person zu werden", erzählte die Hollywood-Schönheit weiter. Ihre Rolle Erin hat kurze, braune Haare und ist ungeschminkt. Ihr Gesicht wirkt verbraucht vom Leben – ganz anders als das von Nicole. Ihre Arbeit als Polizistin steht bei ihrem Filmcharakter Erin definitiv über ihrem Äußeren.

Die 51-Jährige bekam aber trotz des Schockmoments wie immer vollste Unterstützung von ihrem Keith: "Ich denke, ich habe Glück einen Ehemann zu haben, der es schlicht versteht. Er ist Musiker. Er ist Künstler durch und durch. Er versteht, was es heißt, mit einer Schauspielerin verheiratet zu sein. Wir sind jetzt seit zwölf Jahren verheiratet, wir haben schon viel durchgemacht", schwärmte Nicoke in dem Gespräch.

