Reese Witherspoon (42) weiß, wie der digitale Hase läuft! Die Blondine ist nicht nur erfolgreiche Schauspielerin, Produzentin und Buchautorin, sie regelt auch noch alles, was im Leben einer typischen Dreifach-Mama so ansteht. Denn wie alle Kinder brauchen auch die 19-jährige Ava und der 15-jährige Deacon ab und an mal eine klare Ansage von Mama. Ihren Followern verrät Reese nun, wie sie ihre Kinder zum Aufräumen bringt: mit einer strengen, aber auch rehäugigen Snapchat-Message!

"Wie man mit Teenagern auf Snapchat redet", betitelt die Schauspielerin ein Foto ihres Erziehungs-Snaps auf Instagram. Darauf zu sehen: Ein Selfie von Reese, das sie mit einem süßen Reh-Filter zeigt. Dabei schaut die 42-Jährige mit liebevoller Strenge in die Kamera und unterstreicht damit die Aufforderung, die sie ihren Kids vermittelt. "Geh und räum dein Zimmer auf", steht klar und deutlich in dem Snap. Ob sie mit dieser Art ihren Nachwuchs wirklich zum Aufräumen bringen kann, fragen sich dabei einige Follower, die selbst nach Möglichkeiten suchen, an ihre Teenies ranzukommen. "Die wirkliche Frage ist doch … funktioniert das?", will eine Userin wissen. Ein anderer Fan ist neugierig, ob Reese diesen Parenting-Hack auch schon bei ihrem sechsjährigen Sohn Tennessee ausprobiert hat.

Diese Erziehungsmethode scheint übrigens auch andere berühmte Befürworter zu haben. Denn zwischen den ganzen Followern hat auch Zweifach-Mama Charlize Theron (43) für diese Erziehungsmethode ein Like dagelassen.

Instagram / reesewitherspoon Ava Phillippe mit ihrer Mutter Reese Witherspoon

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und ihr Sohn Tennessee

Valerie Macon / Getty Images Charlize Theron bei den Oscars 2017

