Natürlich schön! Erst vor Kurzem offenbarte Kesha (31) ihren Leidensweg und ihre schwierige Vorgeschichte: Denn vor einigen Jahren litt der Superstar noch an einer Essstörung. Lange Zeit war die Sängerin deshalb sehr unglücklich mit sich selbst. Jetzt scheint die 31-Jährige jedoch ein brandneues Kapitel aufzuschlagen. Ein deutliches Zeichen dafür: Sie zeigt sich ihren Social-Media-Followern komplett ohne Make-up – und offenbart ihre Sommersprossen!

Gleich zu Beginn des neuen Jahres überrascht Kesha ihre Fans mit einem sehr ehrlichen Post. Zum ersten Mal zeigt sich die sonst so perfekt gestylte 31-Jährige auf ihrem Instagram-Profil nahezu ungeschminkt und mit der vollen Pracht ihrer Sommersprossen. Ganz nach dem Motto "neues Jahr, neue Vorsätze", will sich die Popsängerin für 2019 den Themen Selbstliebe und -akzeptanz widmen. Zu dem Foto schreibt sie: "Mein Vorsatz für dieses Jahr lautet, mich selbst zu lieben – so, wie ich bin. Und meine Sommersprossen nicht zu verstecken." Von dieser Erkenntnis sind nicht nur ihre Fans begeistert. Auch Comedian Amy Schumer (37) kommentiert: "Du bist so großartig!" Ein anderer User schreibt: "Du siehst fabelhaft aus! Warum hast du dich so lange versteckt?"

Vor zehn Jahren wäre dieser mutige Schritt undenkbar gewesen: In einem Interview mit der US-Ausgabe der Cosmopolitan verriet Kesha vor einigen Monaten, dass sie ihren "unperfekten" Körper mit all seinen Makeln damals niemals hätte lieben können. Doch diese Zeiten scheinen jetzt endgültig vorbei zu sein!

Getty Images Kesha in Los Angeles

Getty Images Kesha im Dezember 2018

David Becker / Getty Images Kesha bei den Billboard Music Awards 2016

