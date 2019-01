Geht der Zoff in die nächste Runde? Bereits kurz vor Weihnachten ließ sich Justin Bieber (24) zu einer Stichelei gegen Teen-Star Jojo Siwa hinreißen, als die Tänzerin im Netz ein Foto ihres neuen Autos veröffentlicht hatte. Nun legt der Biebs nach und kommentiert im Netz das neue Buch der 15-Jährigen. Das ließ Jojo allerdings nicht auf sich sitzen: Sie feuerte gekonnt zurück und nutzt den Seitenhieb für ihre Zwecke!

Als Justin vor wenigen Tagen vor einem Bücherregal mit Jojos neuer Buchveröffentlichung stand, postete der 24-Jährige einen Schnappschuss davon in seiner Instagram-Story und kommentierte, wie schon bei seinem Auto-Spruch, erneut mit den Worten: "Verbrenne es!", setzte jedoch direkt dahinter: "Ich mache nur Spaß." Jojo nutzte die ironische Bemerkung des Sängers allerdings gekonnt und erklärte in einem Post: "Seit Justin Bieber meine Bücher mag, dachte ich, ich könnte ihm aus meinem neuesten Buch ("JoJo und BowBow Candy Kisses") vorlesen. Ihr könnt es jetzt vorbestellen, Link in meiner Bio." In ihrer Instagram-Biografie platzierte sie zusätzlich den Hinweis: "Justin Bieber möchte, dass du auf diesen Link klickst!"

Mit dem kurzen Satz "Verbrenne es!" hatte der Liebste von Hailey Baldwin (22) bereits das mit Pink und Glitzer gestaltete Auto der Sängerin kommentiert, als diese ihr neues Fahrzeug stolz im Netz präsentierte. Schon damals reagierte Jojo frech auf den Kommentar des Sängers, Justin entschuldigte sich anschließend und erklärte daraufhin, das alles sei nur ein Spaß gewesen.

Getty Images Jojo Siwa im November 2018

WENN Justin Bieber im Dezember 2018

Getty Images Jojo Siwa im Juli 2018

