Scheidung mit Benefits! Nur sechs Jahre nach ihrer Hochzeit gaben Prinz Andrew (58) und Sarah Ferguson (59) 1992 ihre Trennung bekannt. Vier Jahre später ließen sich die beiden schließlich scheiden. Die Herzogin hat seither darauf bestanden, von Queen Elizabeth II. (92) nichts verlangt zu haben außer Freundschaft. Jetzt kam heraus, dass Fergie doch so einige finanzielle Vorteile aus der Scheidung ziehen konnte. Und die können sich sehen lassen!

Eine Quelle steckte The Sunday Telegraph, dass Sarah eine finanzielle Abfindung von umgerechnet deutlich über zwei Millionen Euro bekommen haben soll. Die Abfindung habe über 500.000 Euro von der Queen für ein neues Haus enthalten, rund eineinhalb Millionen für einen Fonds für die zwei gemeinsamen Kinder Beatrice (30) und Eugenie (28) und fast 400.000 Euro in cash. Außerdem würde ihr Ex-Mann die Privatschule und universitäre Ausbildung der Töchter sowie ein monatliches Taschengeld für sie zahlen.

Noch mehr Geld aus der Ehe mit Andrew konnte Fergie mit einer Autobiografie schlagen. Mit der habe sie 2,5 Millionen Euro on top gemacht. Ihr Leben als angeheiratete Adlige, die – noch während ihre Scheidung lief – ganz unroyal mit den verschiedensten Männern gesichtet wurde, von denen mindestens einer am Pool an ihrem Zeh nuckelte, ist aber auch schon ein Buch wert.

Anwar Hussein/WENN.com Sarah Ferguson und Prinz Andrew bei ihrer Hochzeit am 23. Juli 1986

i-Images/face to face / Actionpress Sarah Ferguson und Prinz Andrew

ActionPress / Derek Storm / Everett Collection Prinzessin Beatrice, Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie

