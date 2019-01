Blonde Mähne, ade! Madonna (60) ist für ihren spektakulären Modegeschmack bekannt. In den vergangenen Jahren nutzte die Queen of Pop ihre Shows voll aus und performte auf der Bühne in den außergewöhnlichsten Looks. Einem gewissen Accessoire blieb die 60-Jährige dabei jedoch lange treu: ihrer blonden Haarpracht. Sind diese Zeiten nun vorbei? Am Freitag überraschte die "Like a Virgin"-Ikone mit einem schwarzen Kurzhaarschnitt.

Auf ihrem Instagram-Profil zeigte sich Madonna erstmals nicht mehr mit langen, blonden Haaren, sondern mit einem kurzen, schwarzen Bob. Zu ihrem dunklen Style trägt die Sängerin einen knalligen, roten Lippenstift. Eins ihrer Zwillingsmädchen, das ihrer Mama fröhlich über die Schulter lacht, hat sich mit der neuen Frisur scheinbar schon angefreundet. Auch Madonnas Fans scheinen größtenteils begeistert: "Ich liebe ihren neuen Look!" oder "Du bist wunderschön", kommentieren sie unter dem Foto. Ein paar Fans bleiben jedoch skeptisch. Denn die Bildunterschrift "Aber was wäre wenn …" lässt offen, ob es sich bei der Frisur nicht vielleicht doch nur um eine vorübergehende Sache handelt.

Ob als Blondine oder Brünette – 2019 könnte Madonnas Jahr werden! Nach knapp vier Jahren Albumpause bringt sie in den kommenden Monaten endlich den Nachfolger ihres Nummer-eins-Albums "Rebel Heart" auf den Markt, wie Musikexpress berichtet.

Getty Images Madonna bei den MTV Video Music Awards 2018

Getty Images Madonna bei der MET-Gala im Mai 2017

Getty Images Madonna im Januar 2017

