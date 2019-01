Sie kämpft für ihren Traum vom Sieg! Sarah Lombardi (26) ist eine der diesjährigen acht Dancing on Ice-Stars, die sich auf die Eisfläche wagen und entwickelte sich schon bald zu einer der Favoritinnen. Ein Muskelfaserriss zwang die Sängerin allerdings zu einer Pause in der vergangenen Show, doch die Musikerin und ihr Profi-Partner Joti Polizoakis (23) wollen trotz Verletzung das Training so schnell wie möglich wieder aufnehmen und weitermachen. Mutet sich Sarah damit nicht zu viel zu?

Im Promiflash-Interview kurz nach der Sendung, bei der das Duo zu Gast im Publikum war, erklärte die 26-Jährige, dass auch sie ihre Grenzen kennt: "Ich bin natürlich auch vor allem Mama und auch sehr verantwortungsvoll und höre da auch schon darauf, was der Arzt mir sagt." Der Mediziner habe sie schon darauf vorbereitet, dass sie auf einige Elemente in der nächsten Kür verzichten müsse.

"Wir werden dann jetzt ein leichtes und vorsichtiges Training aufnehmen und sehen, was geht", wagte Sarahs Coach Joti ein Blick in die Zukunft. Wenn die Proben keine Probleme machen, werden sich die beiden ganz normal auf die vierte Folge vorbereiten. Was haltet ihr von einem möglichen Comeback von Team Saroti? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, deutsche Musikerin

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Joti Polizoakis und Sarah Lombardi in der zweiten "Dancing on Ice"-Show 2019

