Lady Gaga (32) ist wütend: Die US-Sängerin ist bekannt für ihr politisches Engagement und ihre deutlichen Statements. Öffentlich fordert sie Gleichberechtigung und kämpft für liberale Werte. Ein Mann scheint die 32-Jährige mit seiner Einstellung allerdings ziemlich auf die Palme zu bringen: US-Präsident Donald Trump. Lady Gaga ist wegen ihm sogar so sauer, dass sie ein Konzert unterbricht und scharfe Worte an ihn richtet!

Ein Fan-Video von einem ihrer Konzerte in Las Vegas macht im Netz gerade die Runde: Gerade noch singt die Golden Globe-Gewinnerin "Million Reasons", als sie mittendrin aufhört. Eine Hand in die Luft gestreckt erklärt der Bühnenstar: "Kann der verdammte Präsident der Vereinigten Staaten bitte unsere Regierung wieder in Gang bringen? Es gibt Menschen, die von Gehaltscheck zu Gehaltscheck leben und Geld brauchen." Damit erntet sie tosenden Applaus. Hintergrund für ihren emotionalen Ausbruch ist die Tatsache, dass der längste Haushaltsstreit der US-Geschichte nun in die fünfte Woche geht. Wie das US-Nachrichtenportal Vox berichtet, weigert sich Präsident Trump, einen Haushaltsplan zu unterzeichnen, der keine fünf Milliarden US-Dollar für seinen Mauerbau zu Mexiko beinhaltet.

Auf Twitter zeigt Trump seine Sicht der Dinge: "All den Menschen, die so hart für unser Land arbeiten und nicht bezahlt werden, sage ich danke – ihr seid großartige Patrioten! Wir müssen zusammenarbeiten, nach Jahren des Missbrauchs, um endlich die humanitäre, kriminelle und Drogen-Krise an unserer Grenze zu regeln."

Getty Images Lady Gaga bei der American Cinematheque Award Presentation im November 2018

Anzeige

Getty Images Lady Gaga bei den Critics' Choice Awards im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Donald Trump bei einer Rede im Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de