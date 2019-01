Liebesglück vor und hinter der Kamera! Bei Sturm der Liebe hat Tobias Ehrlinger (Max Beier, 26) seine große Liebe gefunden. Nach monatelangem Hin und Her haben sich er und sein Serienfreund Boris Saalfeld (Florian Frowein, 30) endlich füreinander entschieden. Aber auch privat ist der Schauspieler in festen Händen. Max offenbart jetzt in einem Interview: Mit seiner Freundin ist er nun schon seit einem Jahr zusammen!

In einem Gespräch mit Bunte verrät der 26-Jährige, wie er seine Herzdame kennengelernt hat. "Wir haben zusammen einen Werbefilm für Bambus-Bikes gedreht, in dem wir ein Pärchen gespielt haben. Im Trailer hat sie sich zwar für das Bambus-Bike entschieden, aber privat dann für mich", erzählt der Schauspieler. "Ich habe einfach gespürt, dass es passt, und die Zeit, die wir miteinander verbringen, ist immer sehr schön", meint der "Sturm der Liebe"-Hottie weiter.

Max' Serien-Charakter Tobias geht in Sachen Liebe sogar noch einen Schritt weiter und wagt sich in den Hafen der Ehe. Umgeben von seinen Freunden und ihren Familien wird sich das erste schwule Paar des Fürstenhofs bald das Jawort geben.

ARD/Christof Arnold Boris Saalfeld (Florian Frowein) und Tobias Ehrlinger (Max Beier) am Set von "Sturm der Liebe"

Petra Schönberger / Future Image Max Beier im Dezember 2018

ARD/Christof Arnold Der Cast von "Sturm der Liebe" bei der Hochzeit von Tobias (Max Beier) und Boris (Florian Frowein)

