Große Emotionen im Dschungelcamp! Seit zehn Tagen sind die Stars um Bastian Yotta (42), Evelyn Burdecki (30) und Co. nun schon im australischen Busch und lernen sich immer besser kennen. Am Lagerfeuer vertraut sich der Protz-Millionär nun seinem Show-Kollegen Felix van Deventer (22) an. Er spricht ganz offen über seine Kindheit und legt ein trauriges Geständnis ab: Er wurde von seinem Vater geschlagen.

Während die anderen Camper friedlich schlummern, will Felix wissen, wie Bastians Verhältnis zu seinen Eltern ist. Der erklärt daraufhin, dass er zwar in der Firma seines Vaters gearbeitet habe, das Verhältnis aber nie liebevoll gewesen sei. "Eigentlich möchte ich nicht darauf rumreiten, aber ich bin als Kind jeden Tag verprügelt worden, mit einem Stock – jeden Tag! Da habe ich heute noch Narben! Glaube mir, ich habe meinem Vater so viel verziehen, aber es kam der Punkt in meinem Leben, wo ich es einfach gut sein lassen musste", gestand er. Der GZSZ-Schauspieler ist sichtlich gerührt und kann es kaum fassen. Er entdeckt eine ganz neue Seite an dem Muskelmann.

Doch trotz dieser traumatischen Kindheit ist Bastians Liebe zu seinem Papa noch immer ungebrochen. "Dass ich ihn trotz alledem liebe, immer noch liebe. Ich weiß, dass er nur das gemacht hat, was er für richtig fand. Und ich liebe ihn immer noch! Das soll er wissen", stellte er im Dschungeltelefon unter Tränen klar.

MG RTL D Bastian Yotta, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Bastian Yotta, Reality-Star

Anzeige

TV NOW Felix van Deventer und Bastian Yotta

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de