Konnte Estefania Wollny (16) die strenge DSDS-Jury überzeugen? Am Dienstagabend wagte das Reality-TV-Sternchen, bekannt aus der Doku-Serie Die Wollnys, den großen Schritt in die beliebte Castingshow. Mit dem Hit "Take a Bow" von Superstar Rihanna (30) wollte die gerade einmal 16-Jährige die kritischen Juroren rund um Dieter Bohlen (64) vom Hocker hauen. Aber hat Estefania das geschafft und es direkt in den Recall geschafft?

Für Estefania geht mit dem Auftritt bei DSDS ein großer Traum in Erfüllung: "Ich musste warten, bis ich 16 bin", erklärte sie vorab im Interview. Aber hat sich das Warten gelohnt? Auf jeden Fall: Die Wollny-Tochter bekam doch wirklich viel Mal Ja! Dieter hatte nur nette Worte für das Nachwuchstalent übrig – auch wenn er sie auf den ersten Blick nicht aus dem Fernsehen erkannt hatte. "Ich finde es schlau von dir, dass du dir mit 16 ein zweites Standbein aufbauen willst. Ich fand es viel besser, als ich erwartet habe", freute er sich. Auch die Twitter-Gemeinde feierte Estefanias Auftritt: "Ich glaube es ja nicht, eine Wollny ist im Recall von DSDS! Respekt!"

Schon bevor Estefania ihre Stimme vor den vier Profis unter Beweis stellen konnte, kassierte sie schon eine Menge Pluspunkte bei Jury-Chef Dieter. Denn dem gefiel natürlich besonders ihr Name – den gleichen trägt auch seine Ex-Freundin Estefania Küster (39). Als der Wollny-Spross dann noch verkündete, dass ihr Vater am selben Tag wie der Poptitan Geburtstag hat, durfte sie sich auch noch über eine dicke Umarmung von Dieter freuen.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS 2019

TV NOW / Stefan Gregorowius Estefania Wollny bei DSDS

RTL Estefania Wollny beim DSDS-Casting 2019

