Bald packt Deutschland wieder das Tanzfieber, denn das beliebte Format Let's Dance geht in die nächste Runde! Die Jury steht mit Motsi Mabuse (37), Jorge Gonzalez (51) und Joachim Llambi (54) bereits in den Startlöchern. Aber welche Promis werden 2019 über das Parkett schweben? Die Nachfrage ist groß: Die ehemalige Bachelorette und ihr Ex Alexander Hindersmann (30) haben beispielsweise großes Interesse an der Show bekundet. Ob die zwei wirklich dabei sind, ist jedoch noch nicht bekannt. Ein anderer Kandidat soll aber auf jeden Fall teilnehmen – und zwar Thomas Rath (52)!

Wie BouleWAHR berichtet, soll der Modedesigner und ehemalige GNTM-Juror schon fleißig für sein Tanz-Debüt in der RTL-Sendung trainieren. Bereits im vergangenen Jahr soll er als Ersatzmann für den verletzten Pietro Lombardi (26) ganz oben auf der Liste gestanden haben. Am Ende entschied sich der Sender dann aber doch für den Vollblut-Italiener Giovanni Zarrella (40). Nun heißt es aber endlich: Tanzfläche frei für Thomas!

"Schon Mitte letzten Jahres war Thomas Feuer und Flamme, in der Staffel von 2019 dabei zu sein. Jetzt, da es geklappt hat, ist er bestimmt genauso glücklich wie aufgeregt", plaudert ein Freund des Modeschöpfers aus. Er bereite sich super auf diese Chance vor und sei definitiv fit. Auf eine Anfrage von Express wollte sich weder RTL noch Thomas' Management zu dessen Teilnahme äußern.

