Im November musste Daniela Büchner (40) von ihrem geliebten Ehemann Abschied nehmen: Jens Büchner starb im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs. Seitdem meistert Danni ihren Alltag auf Mallorca und muss die gemeinsamen Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya alleine großziehen. Viel Zeit um in Erinnerungen zu schwelgen bleibt da vermutlich nicht. Dennoch findet Daniela in ruhigen Momenten die passenden Worte, um ihrem verstorbenen Gatten Tribut zu zollen.

In ihrer Instagram-Story teilte die 40-Jährige einen rührenden Spruch, der ihr Innerstes nach außen kehren soll. "Zurück bleibt ein Herz, das dich für immer in sich trägt und niemals vergessen wird", lauteten die emotionalen Zeilen. Doch Danni widmete den Post nicht Jens (✝49): Mit diesen Worten will sich die Zweifachmama bei ihren Freunden bedanken, die ihr seit dem Schicksalsschlag offenbar mit voller Hingabe unter die Arme greifen: "Einen ganz besonderen Dank an jeden einzelnen von euch. Trauer verbindet", kommentierte sie den Beitrag und verlinkte darin ihre Liebsten.

Doch der Verlust schmerzt noch immer sehr. Vor wenigen Tagen schrieb Danni auf ihrem Profil: "Heute vor zwei Monaten ist unsere Welt zusammengebrochen. Ich vermisse dich so." Für ihre Kinder will die Powerfrau nichtsdestotrotz stark sein – komme, was wolle.

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner

Anzeige

ActionPress Daniela Büchner, Reality-Star

Anzeige

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner, "Goodbye Deutschland"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de