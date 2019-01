Damit hat Dieter Bohlen (64) wohl nicht gerechnet! Am Dienstagabend stand doch tatsächlich ein echter Die Wollnys-Spross bei Deutschland sucht den Superstar vor der kritischen Jury. Estefania (16) versuchte sich mit dem Song "Take a Bow" von Rihanna (30). Doch noch bevor die 16-Jährige ihre Stimme unter Beweis stellen konnte, kam es doch fast zu einem Eklat: Als sie Dieter ihren Namen verriet, setzte der Jury-Chef dazu an, über die Großfamilie zu lästern – ohne zu wissen, dass eine echte Wollny vor ihm stand!

Auf ihren besonderen Vornamen von der Jury angesprochen, verriet der Teenie direkt: "Ich heiße Estefania, weil du damals mit einer Estefania zusammen warst!" Sofort kam der Produzent darauf, dass es ja auch bei der beliebten TV-Familie eine Tochter mit diesem Namen gebe: "Bei den Wollnys heißt doch auch eine so", stellte Dieter lachend fest, bevor er ansetzte, in Silvia Wollny-Manier alle Namen aufzuzählen. Als Estefania ihn dann aber einweihte, sie sei besagte Tochter, reagierte er schockiert: "Scheiße! Wieso hat mir das keiner gesagt, dass du von den Wollnys bist. Entschuldige, ich habe das nie in meinem Leben gesehen. Kanntet ihr sie alle?", stotterte der 64-Jährige mit fassungslosem Gesichtsausdruck!

Diesen Moment werden die DSDS-Fans wohl nicht so schnell vergessen – auf Twitter hagelte es belustigte Reaktionen! "Das war ja geil! Diese Fassungslosigkeit in Dieters Blick", "Oh Gott, ich heule" oder "Dieter ja voll auf dem Schlauch" waren nur drei der amüsierten Tweets. Doch trotz aller Lacher hat Estefania auch wegen ihrer Leistung mächtig Eindruck hinterlassen: Der Reality-Star kam mit vier Jas in den Recall.

