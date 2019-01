Sie ist ein fleischgewordenes Wasserwerk und steht dazu! Seit Gisele Oppermanns allererstem Auftritt im TV im Jahr 2008 ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Bekanntheit vielen Zuschauern mit einer bestimmten Charaktereigenschaft in den Köpfen geblieben: ihrer stark, stark ausgeprägten Sensibilität. Dieser ließ sie auch während ihrer Zeit im Dschungelcamp ungehemmt freien Lauf – und bereut ihre kamerabegleiteten Gefühlsausbrüche auch nach ihrem Exit aus dem Ekel-Abenteuer keinesfalls!

Zurück in der süßen Freiheit stolzierte Gisele gleich ins Studio der RTL Plus-Sendung "Die Stunde danach" – und zwar doch tatsächlich in einem Shirt mit der unübersehbaren Aufschrift "#Heulsuse". Dieses Stück Stoff trug die 31-Jährige mit Stolz: "Ich stehe zu meinen Gefühlen. Wenn die anderen mich Heulsuse nennen, sollen sie machen. Damit drücke ich aus, ich kann über mich lachen. Das ist nur ein Wort", stellte die hochsensible Brünette klar. Das T-Shirt sei ein Geschenk ihres besten Freundes, dem sie das Präsent auch gar nicht übel nehme.

Ob Gisele auch so gelassen auf die Reaktion einiger Twitter-User reagiert? Die waren von ihrem Selbstbewusstsein eher weniger angetan: "Nun also die Selbstüberschätzung dieser überaus unangenehmen Gisela" und "'Du wolltest keine Heulsuse mehr sein.' *schulterzuck* 'Sind nur Worte'", machten sich die Zuschauer über den Auftritt lustig.

MG RTL D Gisele Oppermann im Dschungelcamp

Instagram / giseleoppermann Gisele Oppermann und Thorsten Legat

Instagram / giseleoppermann Gisele Oppermann, Fernsehstar

