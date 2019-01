Diese Dschungelcamp-Schatzsuche hatte ein Nachspiel! Am Montag begab sich Evelyn Burdecki (30) gemeinsam mit den Streithähnen Bastian Yotta (42) und Chris Töpperwien (44) auf die Jagd nach der begehrten Truhe. Während die Männer sich aussprachen, geriet die Blondine in die Schusslinie – und wurde vom Protz-Millionär ziemlich fies angemeckert. Evelyn konnte überhaupt nicht fassen, wie Bastian mit ihr umgesprungen ist. Für Yotta ist jedoch klar: Er habe absolut richtig gehandelt!

Am Wasserfall konfrontierte die 30-Jährige den selbst ernannten Life-Coach. Bastian zeigte sich einsichtig, bedankte sich für ihre Offenheit und erklärte Evelyn: "Ich meine das in dem Moment gar nicht so. Ich habe das gar nicht so realisiert." Im Dschungel-Telefon war der 42-Jährige allerdings wieder ganz anderer Meinung: "Das war komplett fehl am Platz. Wir dulden relativ viel, was sie redet und sie redet viel und verwirrt, aber in gewissen Situationen muss man auch wissen, wenn man still ist. Dann ist Schweigen Gold."

Für die Zuschauer war Bastians Wutausbruch jedoch alles andere als gerechtfertigt. Auf Twitter erntete der Camper einen regelrechten Shitstorm: "Kann der Yotta mal Evelyn in Ruhe lassen? Ich spring gleich durch den Fernseher" oder "Warum geht dieser Ar*** die so an? Raus mit dem", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare im Netz.

