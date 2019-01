Diese Aktion hat ein Nachspiel! Am Montag musste Evelyn Burdecki (30) zusammen mit den Streithähnen Bastian Yotta (42) und Chris Töpperwien (44) zur Dschungelcamp-Schatzsuche antreten – keine einfache Situation für die TV-Blondine. Als die beiden Männer sich dann aussprechen wollen, wird sie von dem Protz-Millionär zu allem Übel auch noch fies von der Seite angeraunzt. Da verstand Evelyn die Welt nicht mehr und ist nun ziemlich geknickt.

Bastians Mecker-Attacke musste die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin erst einmal sacken lassen. Aber im Dschungeltelefon lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf. "Ich war in der Mitte, wollte 'Happy Vibes' reinbringen, wollte klatschen und die Stimmung auflockern: Aber dann war ich am Ende die, die einen auf den Deckel bekommen hat", erklärte die 30-Jährige die Situation. Bisher habe sie sich in der Nähe des Muskelmanns immer wohl und geborgen gefühlt und jeden Tag den Miracle Morning mit ihm zelebriert. Aber nun sieht sie ihren Camp-Kumpel mit ganz anderen Augen: "Deswegen habe ich für mich innerlich gesagt, man kann eigentlich wirklich nicht wissen, wer im Endeffekt vor dir steht. Und das ist eigentlich so das Traurige, dass er mich enttäuscht hat. Mir ist da irgendwie die Wärme auf den Herzen gegangen."

Auch die Fernsehzuschauer trauten ihren Augen kaum, als Bastian die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin so anbrüllte. Und eines ist klar, damit macht sich der 42-Jährige nicht unbedingt beliebt. "Kann der Yotta mal Evelyn in Ruhe lassen? Ich spring gleich durch den Fernseher", wetterte ein User auf Twitter.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TVNOW Chris Töpperwien, Evelyn Burdecki und Bastian Yotta bei ihrer Dschungelcamp-Schatzsuche

TV NOW Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

TV NOW Chris Töpperwien, Evelyn Burdecki und Bastian Yotta an Tag 11 im Dschungelcamp

