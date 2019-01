Mit Bastian Yotta (42) sind in der vergangenen Folge im Dschungelcamp die Emotionen durchgegangen. Erst berichtete er am Lagerfeuer von seinen schlimmen Kindheitserfahrungen, dann folgte auch noch mitten in der Nacht eine offene Auseinandersetzung mit seinem Erzfeind Chris Töpperwien (44). Dabei geriet Mitcamperin Evelyn Burdecki (30) in die Schusslinie. Bei dem Versuch, zwischen den beiden Streithähnen zu schlichten, brüllte Bastian sie an – und das nehmen die Fans dem Muskelmann jetzt ganz schön übel!

Von Anfang an ist Evelyn die klare Favoritin bei den Zuschauern. Mit ihrer verpeilten Art hat sie aber nicht nur das Publikum vor den Bildschirmen entzückt, sie versteht sich auch super mit allen Dschungel-Promis. Kein Wunder also, dass Basti für seinen Wutausbruch auf Twitter einen Shitstorm erntet! "Kann der Yotta mal Evelyn in Ruhe lassen? Ich spring gleich durch den Fernseher" oder "Warum geht dieser Ar*** die so an? Raus mit dem", lauten nur zwei von vielen Kommentaren gegen den Protz-Millionär.

Obwohl zwischen Bastian und den Zuschauern jetzt dicke Luft herrschen mag, dürfte die nächtliche Aussprache die Stimmung im Camp verbessert haben. Chris und Basti haben sich am Ende tatsächlich versöhnt.

