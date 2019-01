Hollywood-Prinz Frédéric von Anhalt (75) ist von Dschungel-Camper Bastian Yotta (42) richtig genervt. Der

millionenschwere Witwer von Schauspiellegende Zsa Zsa Gabor (✝99) machte schon vor einigen Jahren in Los Angeles so seine Erfahrungen mit dem Reality-TV-Star. 2014 habe sich Yotta bei einer Veranstaltung im dortigen deutschen Generalkonsulat unangenehm aufgedrängt, wie der Prinz in einem Interview verriet – und habe ihm sogar seine damalige Partnerin angeboten!

Wie Frédéric gegenüber Bild verlauten ließ, crashten Yotta und seine damalige Freundin Maria Hering ein Foto und drängten sich ins Bild. In diesem Moment habe sich der Prinz sehr überrumpelt gefühlt. "Dieser Yotta quatschte dann über Dinge, die er angeblich gerade anschiebt und damit Millionen mache. Ein Haus hätte er bereits gekauft, und alles, was er bräuchte, sind Gäste wie mich", plauderte der 75-Jährige aus dem Nähkästchen. Im Laufe des Gesprächs sei Yotta immer aufdringlicher geworden: "Der Typ versuchte mir seine Freundin schmackhaft zu machen. Ich fand das sehr widerlich, weil doch jeder wusste, dass ich eine schwerkranke Frau zu Hause hatte."

In den darauffolgenden Tagen habe sich Frédéric über den Muskelmann schlau gemacht. "Tage später erfuhr ich dann, dass der Schwätzer gar nicht im Grundbuch der angegebenen Adresse steht. Jetzt war mir klar, dass der Typ nicht ganz dicht ist." Yotta habe sich damals als Doktor Yotta vorgestellt, verriet er weiter: "Seine Sprüche erinnerten mich an das, was ich schon vor 50 Jahren erfunden hatte."

